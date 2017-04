© Bosch, Espinosa i Cabré, firmes destacades en català

Actualitzada 23/04/2017 a les 07:15

El Premi Sant Jordi, una altra aposta

Aquest 2017 està ple de novetats d’autors catalans que han copat les últimes setmanes les llistes de vendes, entre ells Xavier Bosch, que novel·la l’amistat entre un home i una dona a Nosaltres dos (Columna); Jaume Cabré, que torna sis anys després de Jo confesso amb un volum de narracions, Quan arriba la penombra (Proa); Rafel Nadal, amb La senyora Stendhal (Columna); el guanyador de l’últim Premi Sant Jordi, David Cirici, amb El setè àngel (Proa); la guanyadora del Ramon Llull Pilar Rahola, amb Rosa de cendra (Columna); Albert Espinosa, amb la seua cinquena proposta novel·lística, El que et diré quan et torni a veure (Rosa dels Vents); Màrius Serra, amb el singular “manual” D’on trec el temps (Empúries); Empar Moliner, amb la seua passió com a runner amb De què fuges? Qui et persegueix? (Columna), i Lluís-Anton Baulenas i Amics per sempre (Bromera), coincidint amb el 25 aniversari de Barcelona’92. També figuraran en lloc destacat Sílvia Soler (Els vells amics), Jenn Díaz (Vida familiar, Premi Mercè Rodoreda), Bel Olid (Vides aturades), Valentí Puig (El bar de l’AVE) i Gemma Ruiz (Argelagues).