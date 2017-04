La Passió de Cervera tanca amb 4.000 espectadors

Ha ofert sis escenificacions entre els mesos de març i abril

La Passió de Cervera va tancar ahir la 540 temporada d’escenificacions. Segons el president del Patronat, Xavier Cañabate, la principal novetat és l’obertura a la participació d’actors de tot el territori de Catalunya. Així, aquest any s’ha presentat per primera vegada un Jesucrist, Xavier Lozano, de l’Espluga de Francolí, i també s’han introduït actors d’altres poblacions de la comarca com és el cas, entre d’altres, de la figura de sant Pere, portat a escena per l’actor de Guissona Jaume Mercadé. Per a Cañabate, l’espectacle està veient una renovació integral. Així doncs, s’ha iniciat també la recuperació dels 26 decorats corporis