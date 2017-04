Novel·la negra 'made in Lleida' i nova entrega de 'Lo diccionari'

Actualitzada 23/04/2017 a les 07:26

Els autors lleidatans, fidels a la cita literària

Lleida és prolífica en autors de tots els gèneres i això es nota per Sant Jordi. Aquest any no és una excepció, amb més d’una trentena de novetats a les llibreries. Les de novel·la negra estan entre les més esperades pels lectors, com el debut en castellà d’Emili Bayo amb Tan tuyo como tu muerte (Versátil), un autor que també participa en el compendi de relats de terror del certamen Torrebesses Tremola, que acaba de sortir a la llum publicat per l’editorial Apostroph. Per la seua part, Montse Sanjuan torna a les llibreries amb Anna Grimm, investigadora criminal (Milenio), Ferran Sáez publica La nit contra tu i una dotzena d’autors de Lleida publiquen relats breus a Assassins de Ponent (Llibres del delicte). Una altra cita esperada és la nova entrega de Lo diccionari lleidatà de l’editorial Fonoll, un volum a què Ferran Montardit, Robert Masip i David Prenafeta han afegit més de 400 vocables nous.

D’altra banda, com ja és tradició, SEGRE obsequiarà els seus lectors amb un llibre. Aquest any porta per títol El Pirineu fa 60 anys i suposa una reconstrucció del viatge que Josep Maria Espinàs va fer sis dècades enrere pel Pallars i Aran, buscant testimonis de l’època, així com fotografies.