Ple a l’Auditori Enric Granados per escoltar la ‘Novena’ de Beethoven

Un públic entregat va omplir ahir l’Auditori Enric Granados per escoltar l’Orquestra Simfònica del Vallès interpretar la Novena Simfonia de Beethoven. La formació musical va compartir cartell amb el cor Madrigal de Barcelona i el cor de cambra de l’Auditori, encarregats d’interpretar l’última part d’aquesta excepcional composició del músic alemany Ludwig van Beethoven. L’orquestra, dirigida per Víctor Pablo Pérez, va comptar amb la participació de la soprano Raquel Lojendio, la mezzosoprano Anna Alàs, el tenor Juan Antonio Sanabria i Sebastià Peris com a baix. El guardonat Ren Ziming hi va col·laborar tocant el piano. Aquesta no és la primera vegada que la Simfònica del Vallès omple l’aforament de l’Auditori amb la Novena de Beethoven. Ja ho va fer fa dos anys amb l’orquestra sota la batuta del director suec Ola Rudner, que en aquesta ocasió va conduir l’Orfeó Manresà i el Cor Lieder Càmera. L’Oda a l’Alegria que posa fi amb a l’obra musical va ser el punt àlgid de l’espectacle. Beethoven va compondre amb més de 50 anys aquesta simfonia coral el 1822 per encàrrec de la Philharmonic Society de Londres basant-se en aquesta Oda a l’Alegria de Friedrich von Schiller, que un segle i mig més tard és l’himne de la UE.