Puigdemont: “Les armes catalanes són el llibre, la rosa i la cultura”

“Demostrem al món qui som” || El president critica que l’Estat s’afegeixi a la campanya davant de la Unesco després de perseguir la llengua

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va celebrar aquest diumenge que la festivitat de Sant Jordi reflecteix a Catalunya com “un país culte que fa del llibre i de la rosa les seues armes més poderoses”. “Demostrem una vegada més al món qui som”, va demanar en un missatge institucional per la Diada de Sant Jordi a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, i a més, va evocar l’esforç del sector llibreter actual i de quan l’edició en català era clandestina. Per això, va recordar que Sant Jordi segueix celebrant-se “també gràcies als que van mantenir la