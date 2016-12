El Tribunal de Justícia de la UE ordena la devolució total de les clàusules terra

Milers de lleidatans podrien recuperar un import global de fins a 10 milions d’euros

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El Tribunal de Justícia de la UE va sentenciar ahir que la banca espanyola ha de tornar tots els diners cobrats de més als clients amb clàusules terra des de la firma de les seues hipoteques i no només des del maig del 2013, com va fixar el Tribunal Suprem. La quantitat a tornar per la banca és d’uns 4.000 milions a Espanya i de fins a 10 milions a Lleida. La banca i la Justícia espanyoles van rebre ahir un dur cop per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) al sentenciar que els consumidors han de