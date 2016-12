Movistar pujarà 5 euros el seu paquet 'Fusió' a canvi de més dades mòbils

Movistar pujarà a partir del 5 de febrer cinc euros el preu dels seus paquets convergents "Fusió" a canvi de més dades mòbils a aquells clients que comptin amb tarifes que inclouen 2 o 4 línies mòbils, segons les comunicacions que la companyia està començant a enviar.

Amb aquesta renovació en les tarifes de la seua oferta convergent, l’operadora busca respondre a la demanda de més gigues per línia que ve detectant en els seus clients.

La pujada de 5 euros afecta en concret a les tarifes amb dos línies mòbils, que comptaven amb 6 gigues per compartir -3 gigues per línia- i que ara passaran a tenir 16 gigues -8 per línia- i a les de quatre línies mòbils, en les quals els gigues a compartir passen de 12 a 32.

Segons la companyia, si aquests clients volguessin augmentar les seues dades en la mateixa mesura, amb l’oferta actual, aquest extra de dades costaria 30 euros.

Movistar ofereix des de 2013 l’opció de dades compartides per a les línies d’un mateix Fusió, així que aquestes dades en mobilitat poden utilitzar-se indistintament en una o una altra línia, i completar amb els GB d’una d’elles les dades que li puguin faltar a una altra.

A partir del 5 de febrer, aquestes noves opcions seran contratables per a nous clients, tant d’ADSL a màxima velocitat com de fibra simètrica de 300 Mbps.

Aquesta és la quarta pujada en el preu dels paquets Fusión en menys de dos anys.

La primera, de 5 euros, es va fer efectiva el maig de 2015 i a canvi l’operadora va oferir més velocitat als seus clients.

Amb la segona, de 3 euros i que va entrar en vigor el febrer de 2015, Movistar va oferir 1 giga més de dades i va fer simètrica la velocitat de pujada amb la de descàrrega en les connexions de fibra òptica.

I la tercera, d’entre 2 i 5 euros, aquest estiu, a canvi d’afegir el futbol.

D’altra banda, Telefónica crea un nou paquet convergent, denominat Movistar Fusión+ Ficció, similar a l’actual Movistar Fusión+ Fútbol, però amb cinema i sèries en comptes de futbol, en el qual hi haurà una modalitat amb cobertura ADSL i un altre amb fibra a 300 Mbps.