Creixen els contractes de menys d’una setmana i ja representen el 26% del total

La durada mitjana dels contractes temporals s’ha reduït en més de dos dies l’últim any, des dels 53,79 de novembre de 2015 als 51,41 dies del mes passat.

Els contractes laborals subscrits el mes de novembre passat amb una durada de set dies o menys van registrar un increment interanual del 18,4 %, fins assolir els 457.213, la qual cosa suposa que una de cada quatre contractacions firmada va ser de molt curta durada.

Segons les últimes dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal (Sepe), al novembre es van firmar 1,74 milions de nous contractes, dels quals només 154.854 tenien una durada indefinida, el que significa que els 1.588.854 restants eren temporals (el 91 % del total).

Dins dels temporals, és molt significatiu el pes que tenen concretament els contractes de no pas més de set dies (26% del total), el que contrasta amb els 257.214 de novembre de 2007 (el 16 % del total) i suposa que aquests contractes de molt curta durada van guanyar importància durant la crisi.

A més, aquests contractes d’una setmana com a màxim firmats al novembre formen part dels 646.227 que no van superar el mes i dels 828.174 el temps estimat dels quals no sobrepassarà els tres mesos.

Segons les dades del Sepe, la durada mitjana dels contractes temporals s’ha reduït en més de dos dies l’últim any, des dels 53,79 de novembre de 2015 als 51,41 dies del mes passat.

Major és la diferència si ens remuntem als anys previs a la crisi, ja que el temps mitjà dels contractes s’ha retallat en vint-i-set dies respecte als 78,93 dies que duraven de mitjana els contractes temporals el novembre de 2007, any en què l’ocupació creixia al 3,2 %, segons dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA).

De les dades analitzades del Sepe, crida l’atenció que els contractes eventuals per circumstàncies de la producció (741.927) i els d’obra i servei (677.993) van ser els més freqüents al novembre.

És precisament el d’eventuals per circumstàncies de la producció el tipus de contracte elegit en la majoria de les contractacions de molt curta durada, amb 336.437 contractacions rubricades per, com a màxim, una setmana.

Aquesta elevada temporalitat es nodreix principalment del sector serveis, el responsable del 81 % dels contractes de molt curta durada firmats el novembre (amb 372.633 contractacions), seguit molt de lluny per la indústria (53.423), l’agricultura (26.752) i la construcció (4.405).

Respecte al total de contractes realitzats a cada sector, gairebé un terç dels firmats en els serveis eren de molt curta durada, igual com en la indústria, un sector que també va recórrer al novembre a contractes de set dies o menys en un 30 % de les ocasions.

A més, i segons el tipus de jornada, la majoria dels contractes de molt curta durada van ser a temps complet (278.995) i la resta, parcial (178.218).

En funció de l’edat, aquests contractes de molt poca durada es van donar principalment en treballadors molt joves, d’entre 20 i 29 anys (162.047 contractes), seguits pels de 30 i 39 anys (128.028), i es van realitzar sobretot persones que no han arribat més enllà de l’educació secundària (ESO o FP).

Quant al grup d’ocupació, aquests contractes d’una setmana com a màxim es van concentrar en els treballadors de serveis de restauració (165.689) i en ocupacions elementals (159.734), i en activitats com l’hostaleria (139.537), encara que també administratives i de serveis (59.673) i de la indústria manufacturera (51.850).