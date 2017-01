El cost de la vida s'ha disparat un 39% a Lleida en els 15 anys de circulació de l'euro

Els preus de la província s’han encarit tres punts més que la mitjana estatal, malgrat que per davall de Catalunya || Els salaris han crescut molt per sota i fins i tot han patit caigudes durant la crisi

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’1 de gener del 2002 a les nostres butxaques van començar a aparèixer monedes i bitllets nous. Arribava l’euro i començava un període de transició en el qual es podia pagar també amb pessetes, que avui s’han convertit en un objecte per al record. Malgrat tot, el Banc d’Espanya calcula que els espanyols encara tenen en pessetes 1.643 milions d’euros. El 2020 acaba el termini per fer el canvi a la nova moneda per a aquells que encara tinguin algunes pessetes al calaix oblidat de casa. El cert és que l’entrada en vigor de l’euro es va iniciar no sense