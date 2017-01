La província de Lleida ha perdut prop d’un miler d’empleats públics des de l’any 2012

Només ha repuntat el nombre de treballadors a la Universitat i els ajuntaments són els que més han retallat || Una trentena de docents menys i gairebé mig centenar de sanitaris més

La crisi econòmica i les restriccions imposades a l’hora de poder cobrir les baixes de personal que es produeixen a les administracions per jubilacions s’ha traduït en el fet que Lleida ha perdut gairebé un miler d’empleats públics en quatre anys. Segons les dades del ministeri d’Hisenda i Funció Pública, Lleida tenia el juliol del 2012 un total de 24.024 persones treballant bé per a l’Estat, la Generalitat, els ajuntaments o la Universitat. En les mateixes dates del 2016, la plantilla es limitava a 23.065, xifra que representa un descens de 959 persones.La caiguda d’ocupació pública no ha estat homogènia