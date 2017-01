Apple es vincula a un fons de capital risc que està reunint SoftBank

Amb una inversió d’1.000 milions de dòlars, Apple s’ha unit a un fons de capital risc enfocat en tecnologia del grup japonès SoftBank i que vincula diferents firmes tecnològiques, informa avui The Wall Street Journal (WSJ).

Apple, la firma amb la capitalització borsària més important dels Estats Units, no sol fer inversions d’aquest tipus i s’enfoca més en el desenvolupament dels seus productes, però no ha volgut quedar-se al marge d’aquest fons que està reunint el grup japonès.

"Creiem que el nou fons accelerarà el desenvolupament de tecnologies que poden ser estratègicament importants per a Apple", va dir una portaveu de la companyia, Kristin Huguet, sobre la inversió que planeja la firma californiana.

El fons, que es dirà SoftBank Vision Fund, ja té compromesos 25.000 milions de dòlars que aporta aquest grup japonès, dirigit pel multimilionari Masayoshi Son, i que seran desemborsats al llarg de cinc anys.

Segons el WSJ, també inclou el Govern saudita, que ha compromès 45.000 milions de dòlars, i, en quantitats no precisades, al grup taiwanès Foxconn, la firma nord-americana Qualcomm a la família del president d’Oracle, Larry Ellison.

Algunes d’aquestes firmes involucrades en el projecte tenen vincles mutus, per la qual cosa la creació del fons de capital risc pot generar beneficis per als qui han decidit aportar diners per al projecte.

Foxxconn, per exemple, fabrica la majoria dels iPhones d’Apple, i Qualcomm té la llicència dels microprocessadors que dissenya la firma britànica ARM (controlada per Softbank) i que es col·loquen als telèfons d’Apple.

SoftBank, a més, va firmar un acord amb Apple el 2008 per ser el venedor exclusiu dels iPhones al Japó, i el 2015, recorda el Journal, Foxconn va invertir 118 milions de dòlars en Softbank per desenvolupar un robot anomenat Pepper.

El grup SoftBank va ser notícia recentment als Estats Units després de la reunió que va mantenir Masayoshi Son a Nova York amb el president electe dels Estats Units, Donald Trump.

Al final d’aquesta cita, Trump i el multimilionari japonès van anunciar una inversió de 50.000 milions de dòlars als Estats Units, que permetrà crear 50.000 nous llocs de treball.

Davant dels periodistes, Masayoshi va presentar uns documents en els quals es veien detalls d’aquesta inversió i que tenien el logo de Foxconn i SoftBank. Els màxims directius d’ambdues firmes, Masahoshi Son i Terry Gou, són molt propers.

Segons el diari, la inversió de 50.000 milions que va ser anunciada a Nova York per SoftBank s’espera que procedeixin del nou fons tecnològic de capital risc que està reunint el gegant japonès.

D’acord amb fonts coneixedores de l’operació consultades pel Journal, el grup SoftBank espera un tancament inicial de la captació de fons a finals d’aquest mes, i el definitiu a mitjans d’any.

Pel que sembla, fons sobirans d’Abu Dhabi i Qatar estan interessats també en afegir-se a la iniciativa.

El fons vol enfocar-se en el concepte d’"internet de les coses" i en les tecnologies emergents que, per exemple, enllacin els aparells domèstics o els vehicles.

Això pot permetre a Apple vincular-se a una tecnologia per assegurar que els seus dispositius siguin compatibles.