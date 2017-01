La gasolina enceta el 2017 en màxims de l’estiu del 2015

En una setmana, el preu dels carburants ha crescut un 2 per cent || En un mes l’increment es dispara més d’un 6%

La gasolina de 95 octans ha iniciat l’any en 1,237 euros per litre, el preu més elevat que registra des de la setmana del 20 d’agost del 2015, mentre que el gasoil ha començat el 2017 en 1,127 euros, l’import més car des de finals de juliol de 2015.Respecte a l’última setmana del 2016, el preu dels dos carburants acumula un augment de l’1,8 i del 2 per cent, respectivament, segons les dades del Butlletí Petroler de la Unió Europea.Tant la gasolina com el gasoil costen de mitjana més d’1,1 euros per litre, segons les dadesPer la seua part, l’últim