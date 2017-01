La CE limita l’exposició a 7 substàncies per evitar càncers laborals

Afecten indústries com les vinculades a la producció de resina, de paper, de plàstic, poliuretà o alumini

La Comissió Europea (CE) ha presentat un pla d’acció per reduir el risc de contreure malalties professionals com certs tipus de càncer associats a l’exposició a determinats components químics o ambientals, per a la qual cosa proposa de limitar l’exposició a set substàncies.

Cada any moren prop de 160.000 persones al territori de la UE per malalties anomenades professionals, derivades d’una exposició industrial o ambiental fruit de l’activitat laboral, una xacra que Brussel·les busca aturar amb una sèrie d’accions "clau".

Entre elles, proposa de fixar límits d’exposició i altres mesures per a set carcinògens químics, que hauran de respectar els patrons i supervisar les autoritats.

En un llistat publicat, la CE detalla els sectors afectats per aquestes substàncies associades al desenvolupament de diversos tipus de càncer, entre els que es troben diverses indústries, com la producció de resina, de paper, de plàstic, poliuretà o alumini, i les malalties a què es vincula l’exposició dels components.

En aquesta llista figuren substàncies com l’epiclorhidrina, utilitzada a la producció de paper i associada al risc de desenvolupar càncer de pulmó -al qual estan exposats 40.000 treballadors a tota la UE-, o olis de motor associats al càncer de pell i a la qual estan exposats en total uns milions d’empleats, segons la CE.

A Espanya, més d’un milió de treballadors estan exposats a aquestes set substàncies.

Gràcies a una limitació en l’exposició a olis de motor, la CE espera que d’aquí a 2069 se salvi un mínim de 880 vides, hi hagi 90.000 casos menys de càncer i es redueixin els costos sanitaris entre 300 i 1.600 milions d’euros.

El temps entre l’exposició al cancerigen i el desenvolupament de la malaltia pot ser de fins cinquanta anys, aclareix la CE.

Segons la CE, una de cada tres petites empreses no avalua els riscos en el treball, per a la qual cosa ha publicat una sèrie de consells pràctics destinats especialment a pimes i microempreses i centrats en els riscos psicosocials o els propis de l’envelliment.

La comissària europea d’Ocupació, Marianne Thyssen, va explicar que la proposta és "un pla d’acció precís" per "adaptar" la política de salut i seguretat laboral al segle XXI, "que sigui clara, posada al dia i aplicada eficaçment sobre el terreny".

La definició de nous límits d’exposició de set substàncies cancerígenes, permetrà "millorar la protecció de quatre milions de treballadors a Europa", va assegurar.

Thyssen va destacar que des de 2008, el nombre de treballadors morts com a conseqüència d’un accident de treball es va reduir prop d’un 25 % i el percentatge d’empleats que ha declarat un problema de salut causat o agreujat pel treball ha caigut un 10%.

"Aquesta és una prioritat política per a la comissió i l’acció millorarà l’aplicació de les normes sobre el terreny, especialment quant a l’avaluació dels riscos a les petites empreses", va declarar.

La comissària va explicar que l’Executiu comunitari treballarà amb els Estats membres per eliminar o actualitzar les normes obsoletes en els propers dos anys, amb l’objectiu de "simplificar i reduir les càrregues administratives".

El maig de 2016 la CE ja va proposar de reduir l’exposició dels treballadors europeus a tretze carcinògens químics, mitjançant la modificació d’una directiva de 2004, una llista que continuarà ampliant en el futur.