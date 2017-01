El Ministeri d'Ocupació deixarà en suspens la cotització a temps parcial dels autònoms

El Govern es mostra disposat treballar en el seu desenvolupament normatiu

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social deixarà en suspens de nou la possibilitat que els autònoms cotitzin a temps parcial, si bé es mostra disposat treballar en el seu desenvolupament normatiu perquè pugui entrar en vigor en el futur.

Fonts del Ministeri han explicat que el Govern procedirà a una col·locació legal per mantenir aquesta suspensió, que en principi hauria entrat en vigor l’1 de gener de 2017 juntament amb la pròrroga dels pressupostos generals de l’Estat.

No obstant això, aquesta opció de cotització per als autònoms no pot posar-se en pràctica ja que requereix molt desenvolupament, una cosa que es tractarà en la subcomissió per a la reforma del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) al Congrés dels Diputats.

Amb els estudis sobre l’impacte en la recaptació pertinents i el treball de la subcomissió parlamentària a la mà es podrà decidir com implementar aquesta mesura, a quin col·lectiu dirigir-la, de quins sectors i amb quines edats, amb l’objectiu també d’evitar possibles bosses de frau, han indicat les fonts.