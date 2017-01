UP reclama al departament d'Agricultura que rectifiqui el pressupost per al 2017

Actualitzada 11/01/2017 a les 16:43

El sindicat denuncia que només es destinen 53 milions al contracte global d’explotació

La roda de premsa d'Unió de Pagesos

El sindicat Unió de Pagesos (UP) considera insuficient el pressupost del departament d’Agricultura per al 2017 i reclama que des del govern de la Generalitat "es tingui en compte quina és la realitat del sector".



El coordinador nacional d’UP, Joan Caball, ha assegurat aquest dimecres que dels 634 milions pressupostats, només 350 són inversions reals del departament i, d’aquests, només 53 es destinen al contracte global d’explotació. És a dir, directament a aquells ajuts que es destinen a modernitzar les explotacions, agroambientals, per a la ramaderia i agricultura ecològiques i per a les zones desfavorides i de muntanya, entre altres.



Per aquest motiu, defensa el sindicat, es manté la convocatòria del 26 al 28 de febrer, amb una protesta que recorrerà Catalunya i que finalitzarà amb una manifestació a Barcelona per demanar més suport al sector per part de l'Administració.