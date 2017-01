La inflació anual a Lleida es dispara un punt al desembre, fins a l'1,9%

EFE / Redacció Actualitzada 13/01/2017 a les 09:58

Suma quatre mesos consecutius en positiu

L'Eix Comercial de Lleida. Segre

L’Índex de Preus de Consum (IPC) a la província de Lleida va pujar un 0,7% el desembre respecte al mes anterior i va elevar un punt la seua taxa interanual, fins a l’1,9%, quarta taxa positiva consecutiva, segons les dades definitives publicades aquest divendres per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).



En el conjunt de Catalunya, els preus van pujar vuit dècimes el passat mes de desembre respecte el novembre per l’augment dels preus del lleure i la cultura, principalment, mentre que la taxa interanual es va situar en l’1,9,%.



En el conjunt de l’Estat, la inflació va pujar un 0,6% el desembre respecte al mes anterior i va elevar nou dècimes la seua taxa interanual, fins a l’1,6%, quarta taxa positiva consecutiva i el seu nivell més alt des del juny del 2013 (1,8%).



El transport va ser el principal responsable de l’augment de la inflació, amb un increment del 4,7 % (tres punts per sobre del mes anterior), a causa de l’alça de preus dels carburants i lubricants, davant la baixada de l’any anterior.



En menor mesura va influir l’habitatge, amb una alça del 0,8 % (més d’un punt superior), per l’encariment més important de l’electricitat que l’any anterior, així com per l’increment de preus del gasoil per a calefacció i del gas, que van disminuir el 2015.



El lleure i la cultura també van tirar dels preus per a dalt, en augmentar la seua taxa de creixement més de dos punts fins el 0,5 %, per l’encariment més gran|important dels viatges organitzats.



Els aliments i begudes no alcohòliques van augmentar els seus preus el 0,8 % (quatre dècimes més) per l’encariment dels llegums i hortalisses fresques i pel menor abaratiment de les fruites fresques; si bé destaca també, encara que en sentit contrari, la menor pujada del peix fresc.