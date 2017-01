El porcí va tancar el 2016 amb beneficis

Actualitzada 17/01/2017 a les 17:02

Unió de Pagesos reclama a la Generalitat un nou decret de gestió de purins consensuat amb el sector

Roda de premsa del sindicat Unió de Pagesos sobre el sector porcí a Lleida.

El preu del porc es va mantenir estable durant el 2016 en relació amb l'any anterior: 1,13 euros per quilo d'animal viu. Això ha suposat un increment dels beneficis, perquè els costos de producció han baixat, sobretot l'alimentació. D'aquesta manera, durant el 2016, els ramaders han pogut ingressar un marge de guany de 5 cèntims per quilo de porc.



I és que mentre que a principis d'any l'excés de producció va generar un retrocés en els preus, a partir del maig, l'increment d'exportacions a la Xina els va fer remuntar.



Des del sindicat Unió de Pagesos es mostren optimistes davant la situació del sector. L'opció que trien més ramaders és la integració, ja que dóna estabilitat, per això, és una tria que va en augment.



Tot això, segons UP, malgrat les traves burocràtiques amb què es troben actualment les granges. I és que la manca d'un decret que reguli la gestió de les dejeccions ramaderes alenteix la posada en marxa de nous projectes. Iniciar l'activitat pot arribar a costar 2 anys i Unió de Pagesos denuncia que en l'últim any, l'Administració ha arribat a canviar 3 cops de criteri. Per això, reclamen un nou decret que estigui consensuat amb el sector i que agilitzi la burocràcia.



Davant la dependència dels mercats emergents, sobretot de la Xina, el sindicat aposta per ser capaços de trobar l'equilibri entre la producció i el consum.