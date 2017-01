Agricultura ha destinat 145 milions al Programa de Desenvolupament Rural l’últim any

Garanteix la convocatòria anual de les línies d’ajuda i no perdre "ni un euro"

La consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, ha xifrat en 145 milions d’euros el tancament del Programa de Desenvolupament Rural de 2015, amb un increment del 6,83% sobre la convocatòria inicial. Serret, que aquest dimecres ha fet balanç del seu primer any al capdavant del departament, ha aprofitat per insistir en el seu compromís de què hi haurà convocatòries anuals de totes les línies principals d’ajuts (el 2014 no hi va haver en el cas de modernització d’explotacions). Així mateix, va insistir que el seu objectiu és "no perdre ni un euro que pugui arribar al sector i creiem que les dades ho avalen".

Les principals partides del PDR de 2015 (abonades l’any passat) es refereixen al contracte global d’explotació, tant al seu vessant de suport a la competitivitat (62,5 milions), com a sostenibilitat (41 milions). Entre les diferents línies ha volgut destacar els més de 21 milions destinat a resoldre sol·licituds d’incorporació de joves al sector primari, amb un total de 712 beneficiaris, xifra rècord, segons ha dit.

Quant al balanç del seu primer any de mandat, ha volgut remarcar l’activitat de concertació a través de les diferents taules sectorials, la sol·licitud de circumscripció única de la fruita (que permetria a Afrucat dictar resolucions d’obligat compliment per al sector), la declaració de preus agroalimentaris d’interès estadístic per a la fruita, la fruita seca i el conill o l’impuls al grup de treball al sector lacti, entre altres.

Ha admès així mateix que en el projecte de pressupostos del seu departament per a 2017, que han d'aprovar-se en comissió parlamentària aquest divendres, incorporen partides europees que no 'incloïen en anys anteriors. Per això, Unió de Pagesos va acusar Serret d’unflar els comptes. tanmateix, la consellera ha afirmat que segueixen la recomanació de la Unió Europea d’inclusió de tots els fons i defensa que es tracta d’un exercici de transparència.