Aquests són els perfils laborals que més demanaran les empreses aquest any

REDACCIÓ Actualitzada 18/01/2017 a les 16:55

Enginyeries, experts en apps, tècnics en big data, sociòlegs o experts en tecnologia dels aliments es consoliden com a disciplines atractives per als ocupadors a la recerca de perfils diferents als convencionals

L'oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya a Lleida. Segre

Arrenca el 2017 i amb aquest un nou debat entorn de la generació d’ocupació. Espanya ha tancat l’any amb 560.000 nous llocs de treball i, encara que l’atur continua sent molt alt, la previsió és que per a aquest nou any es generin 430.000 nous llocs de treball segons Asempleo (Agències d’Ocupació i Empreses de Treball Temporal). Però quins perfils demandaran les empreses durant l’any acabat d’inaugurar? Tècnics i experts són clars sobre això: en l’actualitat existeix una nova “plèiade” de disciplines, poc convencionals però que despunten respecte a les carreres tradicionals i que es dibuixen com els nous nínxols d’ocupació.



Sociologia, matemàtiques, ciències i tecnologies, biomedicina, experts en bigdata, enologia, viticultura o el desenvolupament d’app’s són disciplines noves, tradicionalment van tenir poca sortida al mercat. L’explicació, segons afirma Carlos Martínez, CEO d’IMF Business School, és que les empreses busquen professionals amb un alt de grau d’especialització o bé amb una formació diferent a la convencional.



Tampoc no s’ha de perdre de vista els perfils més tecnològics: els experts en big data o gestors de grans volums de dades, els experts en telefonia mòbil o el màrqueting online seran disciplines amb gran projecció durant el 2017. Els directius amb formació poc convencional ocupen un altre lloc important: els perfils multidisciplinaris i directius procedents de carreres com matemàtiques o els esports són cada vegada més demandats a causa de la seua visió crítica, singular i competitiva del mercat una cosa que valoren molt els ocupadors.