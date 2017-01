El preu de l'electricitat marcarà aquest divendres un nou màxim

L’onada de fred ha disparat la demanda d’energia elèctrica

Quadre elèctric d'una casa. EFE

El preu de l’electricitat al mercat a l’engròs (pool) assolirà aquest divendres una mitja de 88 euros el megawatt hora (MWh), un 2,6 % més que avui (85,79 euros el MWh) i el nivell més alt des de desembre de 2013, segons dades d’OMIE, l’operador del mercat.



Aquesta nova pujada, que es produeix enmig d’una intensa onada de fred, afectarà la tarifa elèctrica regulada, ja que representa alguna cosa menys de la meitat del cost del rebut.



Encara que el preu mitjà d'aquest divendres serà de 88 euros el MWh, a les 20 hores s’assolirà un pic de 98,69 euros el MWh.



L’onada de fred també ha disparat la demanda d’energia elèctrica, que dimecres va arribar a nivells que no es veien des de 2012.



A les 19:50 hores d’ahir, el consum es va elevar a 41.381 megawatts, la xifra més alta des del 13 de febrer de 2012 a les 20:21 hores, quan es va arribar a 43.527 megawatts, segons dades de Xarxa Elèctrica d’Espanya (REE).



El màxim històric de demanda elèctrica es va registrar el 17 de desembre de 2007, amb 45.450 megawatts.



Per a aquest dijous, entorn de les 20 hores, és prevista una demanda superior als 41.800 megawatts, per sobre del màxim d’ahir.