La Guàrdia Civil descobreix 25 tallers il·legals a la província de Lleida el 2016

REDACCIÓ Actualitzada 23/01/2017 a les 13:11

La passada setmana en van localitzar dos a la partida Els Canals, a la capital del Segrià

Un dels tallers il·legals. Un dels tallers il·legals. Un dels tallers il·legals.





Agents de l’Eprona (Equip de la Protecció de la Naturalesa) de la Guàrdia Civil van localitzar el passat 18 de gener dos tallers mecànics il·legals situats al terme municipal de Lleida, concretament a la Partida Els Canals. Segons ha explicat aquest dilluns la Guàrdia Civil, un dels tallers es dedicava a la reparació mecànica de vehicles i en ell es van trobar 4 turismes en reparació, a més de diverses bateries i envasos contenint olis utilitzats. La instal·lació disposava de nombrosa quantitat d’eina i maquinària, pròpia dels esmentats establiments, entre elles un elevador de vehicles i una màquina per a la pintada de peces d’automòbil. Aquest taller mancava de les autoritzacions necessàries per al desenvolupament de l’activitat, així com per a la producció i gestió de residus.



El segon taller es dedicava a la reparació de xapa i pintura, trobant-se en el mateix uns altres 4 vehicles en diferents fases de reparació. La instal·lació comptava entre d’altres amb una cabina per a la pintada de vehicles.



Es dóna la circumstància que aquest últim establiment estava regentat per dos persones de nacionalitat marroquina, trobant-se ambdues en situació irregular a Espanya, pel que es va posar el fet en coneixement de la Unitat d’Estrangeria del Cos Nacional de Policia de Lleida.



Igual com l’anterior, aquest taller mancava d’autorització per al desenvolupament de l’activitat, així com per a la producció i gestió de residus.



Durant el 2016, el Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Lleida ha realitzat un total de 69 inspeccions a tallers mecànics, efectuant 112 denúncies per infraccions administratives; així mateix, i durant el mateix any, es van localitzar un total de 25 tallers il·legals a tota la província.



Aquestes inspeccions a aquest tipus d’establiments es produeix al detectar negocis en localitzats en naus, garatges privats i xalets on hi ha personal que realitza tasques de reparació i manteniment de vehicles; els agents realitzen vigilàncies discretes després de conèixer la ubicació d’aquests suposats negocis il·legals. És llavors quan detecten que els vehicles aparcats a l’interior del recinte es renoven i tràfec és propi d’un taller mecànic.