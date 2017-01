El preu de l'electricitat per avui torna a màxims

Amb un increment mitjà del 4,8% del megawatt hora || L’hora més cara serà les 9 de la nit, que vorejarà els 100 euros

El preu de l’electricitat al mercat a l’engròs (pool) pujarà per avui dimarts un 4,8 per cent, fins als 87,9 euros el megawatt hora (MWh) de mitjana, vorejant els màxims assolits la setmana passada. L’hora més cara per avui serà les nou de la nit, quan el mercat a l’engròs assolirà un preu de 99,1 euros per MWh, mentre que la més barata del dia serà les cinc del matí, amb 69,09 euros per MWh.

Els preus diaris del mercat a l’engròs es fixen amb un dia d’antelació, cap al migdia. Així, el mercat va marcar una mitjana de 83,85 euros per ahir dilluns mentre que el cap de setmana, com sol ser habitual, els preus van baixar fins als 79 euros per a dissabte i els 72 euros per a diumenge.

La setmana passada el megawatt/hora (MWh) va assolir els 88 euros de mitjana, el nivell més alt des del desembre del 2013. Aquests preus van coincidir amb una onada de fred que ha elevat el consum elèctric a Espanya.

A part de la demanda més gran, sobre el preu final incideixen altres aspectes com el baix nivell de recurs hidràulic i l’elevat preu del carbó i del gas, així com la major exportació a França per la indisponibilitat d’algunes de les seues centrals nuclears.

El pool funciona de forma marginalista, de manera que les tecnologies entren per ordre de cost i l’última a participar, la més cara, marca el preu per al conjunt.

La hidràulica, en l’actual escenari d’escassetat, està marcant el preu en bona part de les hores.

Els preus horaris s’apliquen als consumidors domèstics que disposin de comptadors intel·ligents i tarifació per hores, entre els quals figuren els usuaris que tenen contractat el Preu Voluntari al Petit Consumidor (PVPC) i disposen d’aquests aparells.

El preu a l’engròs de l’electricitat té un pes proper al 35% sobre el rebut final, mentre que prop del 40% correspon als peatges i prop del 25 per cent restant, a l’IVA i a l’Impost d’Electricitat.