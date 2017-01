L’activitat d’Edullesa creix un 13% el 2016 gràcies a la fruita i l’oli

El 34% dels despatxos tramitats per la duana lleidatana té el Brasil de destinació || Les empreses diversifiquen exportacions arran del tancament de les fronteres russes

L’Estació Duanera de Lleida (Edullesa) va incrementar l’any passat un tretze per cent la seua activitat respecte al 2015, fins als 3.543 despatxos d’exportació autoritzats pel ministeri d’Hisenda, un fet que per a aquesta institució demostra l’esforç efectuat per les empreses exportadores que han utilitzat aquesta institució lleidatana, segons va explicar a SEGRE la gerent d’Edullesa, Irene Marqués.En percentatges, el 83 per cent dels productes exportats des de l’estació corresponen a fruita, sobretot de llavor, i verdures i la resta a un altre tipus de matèries, amb un notable augment del 6 per cent en l’exportació d’oli.Marqués va explicar que