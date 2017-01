L’investigador de l’IRTA Joan Girona va assegurar ahir que el cultiu de l’ametller en regadiu augmenta considerablement la seua producció. Segons Girona, “en secà tenim unes produccions mitjanes de 200 kg/hectàrea mentre que en regadiu passen dels 2.000”. Per a Girona, “l’ametller es presenta com una alternativa de cultiu interessant per a nous regadius”. Girona va fer aquestes declaracions en el marc de les jornades agràries de Preixana que se celebren aquesta setmana.