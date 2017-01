Les assegurances per a fruiters pugen 140 € per hectàrea

La reducció en deu punts de la part de la subvenció de l’Estat per a les assegurances agràries provocarà per a l’assegurat un increment mitjà del cost de les pòlisses en uns 140 euros per hectàrea de fruiter, va assenyalar ahir el director tècnic d’Agroseguro, Félix Novoa. En la presentació de les novetats d’assegurances del sector per a aquest 2017, Novoa va subratllar que el 95% de la superfície conreada a Lleida està assegurada i que aquest increment de preus aniria lligat al manteniment d’una cobertura de màxims, de forma que preveuen que les contractacions d’aquest exercici puguin presentar menors taxes de cobertura. Per això està previst el disseny de pòlisses a mida de cada explotació. En aquest sentit, Agroseguro tindrà un apartat web que permetrà als assegurats accedir a un històric de rendiments a les parcel·les. El responsable de l’entitat va explicar també que des del sector agrari s’havia demanat al ministeri d’Agricultura un replantejament de les retallades en les subvencions però que no s’havia obtingut resposta.