Comença la marxa pagesa fins a Barcelona per la "dignitat" del sector agrari

Una dotzena de tractors han sortit dels Camps Elisis de Lleida

EL RECORREGUT DE LA MARXA:

Demanar respecte per a l'activitat agrària. Aquest és un dels objectius de la marxa pagesa que ha començat aquest dijous a diferents poblacions de la demarcació de Lleida i que acabarà el pròxim dissabte Barcelona.La marxa ha sortit a les 10.30 hores dels Camps Elisis de Lleida. Ha aplegat una dotzena de tractors que han començat el seu camí cap a Barcelona.Els pagesos demanen respecte, d’una banda, per part de l’administració, amb uns pressupostos que permetin fer front a les necessitat del sector.Però també a la societat en general, que asseguren no respecta al camp, la pagesia i al feina que fan. Per això, demanen el reconeixement del rol social de la pagesia que ha de servir perquè es respecti la convivència amb les activitat agrícoles.La concentració ha rebut la visita de l’alcalde de Lleida, Àngel Ros. De fet, aquest divendres, en el ple municipal de la Paeria, el sindicat agrari presentarà una moció de suport a la marxa pagesa i al sector. Un sector que fins ara ha estat menystingut, segons ha denunciat aquest dijous el coordinador d'Unió de Pagesos al Segrià, Josep Cabré.Els danys que la fauna provoca a les seves explotacions, preus adequats per als seus productes, i l’aturada de l'arbitrarietat en matèria d’urbanisme o en el tema de les dejeccions ramaderes són exemples, diuen, de que encara queda molta feina per fer.