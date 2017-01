El preu de la poma i la pera, per sota de costos a les cambres

El sector lleidatà denuncia que és una crisi al nivell de la que va patir el préssec fa dos anys || Lamenta la pressió de la distribució i la importació de producte

Els productors de fruita de llavor estan en màxima alerta pels baixos preus que s’estan cobrant tant per la pera com per la poma, molt per sota dels costos de producció, i que ja comparen amb la crisi de preus baixos que va patir el sector de la fruita de pinyol fa dos anys. La llotja de preus de la llotja de Mercolleida amb prou feines marca increments de les cotitzacions. Només la pera conference ha pujat tot just deu cèntims d’euro per quilo des de finals del mes passat.Així, el president de JARC-COAG de Lleida, Joan Carles Massot, va