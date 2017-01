La factura de la llum del gener serà la més cara de la història, segons Facua

El rebut de l’usuari mitjà superarà per primera vegada els 90 euros

La factura de la llum del gener serà la més cara de tota la història, segons una anàlisi de Facua-Consumidors en Acció, que informa que el rebut de l’usuari mitjà superarà per primera vegada els 90 euros, davant els 80,23 del desembre passat.

En un comunicat, Facua denuncia que el preu del kWh va batre dimecres passat un rècord en situar-se en 21,71 cèntims (17,07 de més imposats) i censura "la passivitat d’un Govern que continua negant-se a intervenir al sector elèctric".

Per acabar amb l’"especulació de l’oligopoli energètic", l’associació reclama l’Executiu que fixi les tarifes per als consumidors domèstics i que estableixi preus assequibles per a les famílies amb menys recursos econòmics.

Amb les tarifes vigents entre l’1 i el 26 de gener, l’usuari mitjà (consum de 366 kWh i potència de 4,4 kW) pagaria 88,48 euros, segons Facua, que recorda que només en els últims deu dies la pujada ha estat de gairebé quatre euros.

Per tot això, adverteix que el rebut de gener serà entorn d’un 85 % més car que fa deu anys.

El gener del 2007 es va situar 48,59 euros, pràcticament el mateix import que el mateix mes de 1997, 48,98 euros.

El rebut del gener de 2017 estarà, segons Facua, per sobre dels màxims històrics registrats el juliol de 2015, mes en què la facturació de l’usuari mitjà va assolir els 81,18 euros, i entre gener i març del 2012, dates en les quals es va situar en 74 euros, però posteriorment les elèctriques van refacturar fins assolir els 88,66 euros com a conseqüència d’una sentència del Tribunal Suprem.