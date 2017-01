Pitjor qualitat del panís de segona collita pel fred

Encara que es preveu que la producció es mantindrà || Augmenten les previsions d’hectàrees de cultiu de cereal per a aquest any

La llarga temporada de boira a la província de Lleida que ha seguit un temps gèlid ha retardat les segones collites de panís minvant-ne la qualitat, encara que es preveu que es mantingui el nivell de producció, amb uns bons rendiments.Segons va explicar el responsable de cereal d’Unió de Pagesos (UP), Santi Caudevila, els productors havien triat uns cicles més llargs a les seues collites de panís. “La boira i el fred van impedir iniciar a temps la collita, fet que implica que s’hagi perdut qualitat en aquest segon cicle.”Els productors no preveuen problemes per al cereal que s’està sembrant