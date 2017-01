Un tribunal anul·la un desnonament perquè la hipoteca tenia una clàusula terra

Ha succeït a Las Palmas de Gran Canària

L’Audiència de Las Palmas ha anul·lat el procediment de desnonament obert per Caixabank contra una parella del sud de Gran Canària en considerar que el deute que els reclama està afectat, de manera "molt rellevant", per la clàusula terra que figurava en la seua hipoteca.

La secció quarta de l’Audiència dicta aquesta decisió en una interlocutòria que aplica la recent jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que habilita els jutges espanyols a anul·lar les clàusules terra amb caràcter retroactiu, des del mateix moment de la seua firma, si consideren que els clients no van ser prou informats del que suposava aquest apartat de les seues hipoteques.

L’Audiència de Las Palmas entén que la hipoteca d’aquesta parella del sud de Gran Canària peca d’una "falta de transparència" que converteix en abusiva la clàusula per la qual el banc es reservava el dret a cobrar-los un mínim del 3 per cent d’interès, encara que l’indicador de referència caigués per sota.

Els magistrats estimen que aquesta nul·litat afecta el deute reclamat pel banc, que caldria recalcular aplicant "l’interès remuneratori correcte" i amb compensació de les "quantitats indegudament pagades en excés", però també subratllen que això comportaria aprovar una nova liquidació de la hipoteca en la qual no cabria "tràmit específic d’oposició", si els deutors i el creditor tinguessin alguna discrepància sobre això.

"Raons que obliguen a acordar el sobreseïment de l’execució, per afectar de manera molt rellevant al fonament de l’execució," raona el ponent de la interlocutòria, Juan José Cobo Plana.

L’Audiència revoca així una decisió dictada el 8 de gener de l’any passat pel Jutjat de Primera Instància número 1 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canària), que va desestimar la sol·licitud dels afectats per aquest desnonament perquè aquest es paralitzés.

El Tribunal Suprem ja havia dictat en aquell moment diverses sentències que acceptaven la nul·litat de les clàusules terra, però limitaven els seus efectes retroactius a maig de 2013, moment en què va emetre el seu primer fallo sobre el seu caràcter abusiu.

L’Audiència aplica aquesta doctrina del Suprem al cas d’aquesta parella de Gran Canària pel que fa als efectes de la falta de transparència de la clàusula, perquè entén que el banc no va oferir a aquests clients "una informació exhaustiva que els permetés fer-se una idea adequada de les conseqüències econòmiques que la clàusula terra podia suposar per a ells", la qual cosa constitueix "un desequilibri substancial en perjudici del consumidor".

Però, sobretot, els concedeix el benefici de la doctrina establerta el passat 21 de desembre pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que declara l’"obligació" dels jutges espanyols "de deixar sense aplicació una clàusula contractual abusiva" sense límit de temps a l’hora de decidir a quin moment s’han de remuntar.