Arranca la Marxa per la Dignitat

Una setantena de tractors de les comarques de Lleida, d’un total de 198, participen en la gran tractorada d’UP || Exigeixen respecte per a l’activitat agrària i un preu just per a les produccions

La gran tractorada organitzada per Unió de Pagesos que reclama “dignitat” per a l’activitat agrària va arrancar ahir des de 15 punts de Catalunya, va reunir 198 tractors, 67 de la demarcació de Lleida, i culminarà demà en un gran acte l’avinguda Maria Cristina de Barcelona on s’esperen milers de persones i centenars de tractors. La Marxa Pagesa per la Dignitat, que és com l’ha batejat UP, és la protesta més ambiciosa organitzada per l’entitat, aprofitant un moment que considera “clau i oportú”. D’una banda, davant de la definició d’un “model de nou país” que respecti i valori l’activitat agrària, però