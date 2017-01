Absolen l’exdiputat Josep Maria Fabregat d’estafar Hisenda a través del Grup Fabregat

Estudia presentar una demanda contra Hisenda per l’efecte del cas en l’empresa

L’Audiència Provincial de Lleida ha absolt a l’exdiputat del PP en el Parlament de Catalunya Josep Maria Fabregat i a altres membres del Grup Fabregat del delicte d’estafa a Hisenda del que estaven acusats des de 2007.

La sentència absol l’exdiputat al costat de Maite Fabregat, Pedro Viladegut, Alba Peiró, José Antonio Sánchez, Josep Canela i Jaume Mir d’aquest delicte, revocant així la decisió que el Jutjat Penal 3 de Lleida va prendre el febrer de 2016 i contra la qual els afectats van interposar un recurs.

El tribunal considera que no s’aprecien il·legalitats en les presumptes irregularitats en la gestió econòmica que van portar el grup empresarial al banc dels acusats per la qual cosa, aplicant el principi 'in dubio pro reu' -davant del dubte, resoldre a favor del reu-, estima el seu recurs i els absol.

En un comunicat, l’exdiputat per Lleida ha anunciat que estudiarà presentar una demanda contra Hisenda per danys i prejudicis, ja que creu que el cas ha afectat la credibilitat i honorabilitat del Grup Fabregat i ha contribuït a pèrdues en l’activitat empresarial.

L’empresa va ser portada a judici per un presumpte frau de l’impost de societats i de l’IVA per part del qual era llavors l’administrador de l’empresa, Raimon Graells, que és també el marit de la cosina de l’exdiputat.

La Fiscalia va demanar sis anys de presó per a Graells per cinc delictes contra la Hisenda pública i va reclamar que l’acusat pagui una indemnització d’un milió d’euros.