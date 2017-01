Reclamen un pacte d’Estat com a via per al canvi de model energètic

El catedràtic Mariano Marzo defensa al Fòrum d’Energia de Lleida anar cap a un sistema més sostenible || Exigeix reduir el consum de combustibles fòssils

El catedràtic de Recursos Energètics de la Universitat de Barcelona Mariano Marzo va reclamar ahir “un pacte d’Estat en matèria energètica” com a via principal per emprendre el canvi d’un model energètic basat en combustibles fòssils a un altre de més sostenible i fonamentat en les energies renovables.El professor, que va participar ahir en el II Fòrum d’Energia de Lleida, va indicar que administracions públiques i sector privat han de treballar en un equilibri entre medi ambient, economia i seguretat en el subministrament. Marzo va apostar per aplicar els compromisos climàtics globals i que marquen una reducció progressiva en l’ús