Històrica tractorada a Barcelona en favor de la dignitat de l’agricultura

Prop de 600 tractors culminen a la capital catalana tres jornades de marxa

Imatge inèdita la que es va veure ahir pels carrers de Barcelona, amb l’arribada a l’avinguda Maria Cristina de prop de 600 tractors. Així finalitzava l’anomenada Marxa Pagesa, que va mobilitzar un miler de vehicles des de dijous per reclamar el reconeixement i la dignificació de l’activitat agrícola i ramadera per part de la societatUn total de 575 tractors van travessar ahir els carrers de Barcelona en l’última jornada de la Marxa Pagesa, convocada pel sindicat Unió de Pagesos per reivindicar davant la societat catalana la “dignitat” del sector.Segons fonts municipals, a més dels tractors, hi van participar unes 3.000