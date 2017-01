Toyota perd el tron mundial en vendes el 2016 per primera vegada en 5 anys

Volkswagen ocupa ara el primer lloc

Toyota Motor va perdre el 2016 el títol de companyia que més nombre de cotxes comercialitza a tot el món en favor del grup alemany Volkswagen, la primera vegada des de 2011 que el fabricant japonès cedeix el tron com a més venedor anual.

Segons les dades publicades avui per l’empresa amb seu a Aichi (centre del Japó), el grup Toyota, que inclou a les seues subsidiàries Daihatsu Motor i Hino Motors, va vendre 10,175 milions d’unitats en tot l’any passat.

La xifra és un 0,2 per cent superior a la de l’any passat, però inferior als 10,3 milions d’unitats (un 3,8 per cent més) que va vendre Volkswagen el 2016 malgrat els efectes del recent escàndol de manipulació d’emissions dels seus models dièsel.

L’última vegada que Toyota va quedar com a segon major venedor anual del món va ser el 2011, any en què el terratrèmol i tsunami van devastar el nord-est del Japó i van afectar greument les seues operacions en causar importants talls a les cadenes de subministrament.

Toyota ja va ser superat per Volkswagen com a líder mundial de vendes en el primer semestre de 2016 i també en la primera meitat de 2015, encara que llavors la companyia japonesa va acabar líder ja que l’escàndol d’emissions del grup alemany es va destapar el setembre d’aquell mateix any i va colpejar greument les seues vendes de l’últim trimestre.