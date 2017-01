El sector porcí espanyol tanca el 2016 amb rècord històric d’exportacions

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

El sector porcí espanyol ha tancat el 2016 amb rècord històric d’exportacions al vendre més de dos milions de tones per un valor superior als 4.500 milions d’euros, segons el director de la Interprofessional del Porí de Capa Blanca (Interporc), Alberto Herranz. “El 2016 serà un any històric per al sector porcí espanyol, que amb més de dos milions de tones i més de 4.500 milions d’euros venuts a l’exterior se situarà com un dels grans sectors exportadors de l’economia espanyola i una de les quatre grans potències mundials en exportacions de carn i elaborats del porcí”, va indicar Herranz.