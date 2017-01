La banca haurà d'informar detalladament sobre les clàusules de les hipoteques

EFE Actualitzada 31/01/2017 a les 13:00

Segons la nova llei hipotecària, el consumidor haurà de deixar "una expressió manuscrita" en la qual confirmi que entén la fitxa que li ha entregat l’entitat bancària

El ministro de Economía, Luis de Guindos, durante su comparecencia hoy en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados EFE

El ministre d’Economia, Luis de Guindos, ha dit aquest dimarts que la nova Llei Hipotecària que prepara el Govern inclourà mesures per protegir el consumidor i, entre elles, ha destacat que la banca haurà de posar a disposició del client una fitxa amb informació detallada sobre les clàusules "més sensibles" de les hipoteques com les d’amortització o de despeses.



A més, la norma establirà més control notarial, perquè així es tingui constància que el client ha rebut de part de l’entitat financera, tota la informació i "amb l’antelació deguda" abans de formalitzar la seua hipoteca.



D’aquesta manera, el consumidor haurà de deixar "una expressió manuscrita" en la qual confirmi que entén la fitxa que li ha entregat l’entitat bancària.



De Guindos ha donat a conèixer tots aquests aspectes durant la seua compareixença a la Comissió d’Economia del Congrés dels Diputats, en la qual ha detallat les actuacions que el seu Ministeri preveu dur a terme el 2017, com la reforma de la Llei Hipotecària, que a més d’introduir en la legislació espanyola les normes comunitàries, "anirà més enllà".



Sobre això, de Guindos ha indicat que l’esmentada norma ha d’incloure elements per millorar la transparència i evitar que el client tingui dubtes sobre el que firma, i d’aquesta manera, "evitar els errors del passat".



Divendres passat, de Guindos es va mostrar confiat en el que Govern i l’oposició assoliran "com més aviat millor" un acord per modificar la Llei Hipotecària, una norma a què s’unirà el decret llei de clàusules terra que es valida en el Congrés aquesta tarda.