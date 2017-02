L’IPC es dispara fins al 3% al gener, el nivell més alt en quatre anys

La llum i els carburants disparen la inflació, segons la dada avançada || De Guindos demana que no afecti la negociació salarial i insisteix en la moderació

L’Índex de Preus de Consum (IPC) va baixar un 0,5 per cent al gener respecte al mes anterior i va elevar 1,4 punts la taxa interanual, fins al 3 per cent, la cinquena taxa positiva consecutiva i el nivell més alt des de l’octubre del 2012. El ministre d’Economia, Luis de Guindos, espera que l’alça no afecti salaris, advoca per la moderació d’aquests i anuncia un decret de desindexació “en els pròxims dies”.Segons l’indicador avançat publicat ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la pujada de l’IPC interanual al gener s’explica principalment per l’encariment de l’electricitat i els carburants (gasoil i