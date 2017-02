La balança comercial de Lleida tanca el 2016 amb un nou rècord

01/02/2017

El superàvit a favor de l’exportació és de 1.057 milions d’euros, un 4,5% més

© Camions a l'estació duanera d'Edullesa. Segre © Camions a l'estació duanera d'Edullesa. Segre

El saldo de la balança comercial a Lleida ha tornat a assolir un màxim històric. Al 2016, el volum d'intercanvis comercials va arribar als 2.831 milions d'euros i la diferència registrada a favor de l'exportació és de 1.057 milions d'euros. Això suposa un creixement del 4,5% en relació amb l'any passat i és el doble que la mitjana catalana.



El president de la Cambra de Comerç de Lleida, Joan Simó, ha subratllat aquest dimecres que la clau d'aquest creixement és la cultura exportadora que les empreses lleidatanes van adquirint. I és que el nombre de companyies que han venut producte a l'exterior des del 2013 ha augmentat i són 791.



Les exportacions d'oli d'oliva de Lleida han crescut en el darrer any un 23 per cent i han generat un volum de negoci de 248 milions d'euros. Aquest és un dels productes que ha fet créixer la balança comercial de la província de Lleida durant el 2016.



Europa continua sent el gran mercat on vendre productes lleidatans, amb dues terceres parts de l'exportació total.