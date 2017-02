La DOP Garrigues es promociona amb un espot televisiu

És un dels elements d’una campanya que pretén impulsar la marca per tot Catalunya i potenciar el consum de l’oli d’oliva verge extra

La DOP Garrigues ha presentat aquest dimecres unque donarà el tret de sortida a tot un marc d’accions de comunicació i promoció que es duran a terme al llarg de l’any sota el lema ''.L’espot ha estat enregistrat a Lleida i els protagonistes són veïns de la ciutat.en horari de tarda durant l’emissió del programa ‘Divendres’.El pla de comunicació, previst fins al 2020, preveu difusió a través de les xarxes i internet, així com organitzar en diferents esdeveniments, dirigits a diferents públics, que fomentin la cultura i coneixença de l’oli.Durant l’acte de presentació,, president del Consell Regulador de la DOP Les Garrigues, ha explicat que l’objectiu principal de la campanya és fomentar el consum de l’oli d’oliva verge extra amb DOP Les Garrigues en l’ús quotidià, a casa o als restaurants, així com potenciar la venda d’oli dels propis inscrits.El president de la Diputació de Lleida,, ha fet una crida a tota la societat a consumir productes de proximitat i de gran qualitat com l’oli d’oliva en favor d’un territori ric i equilibrat.Reñé ha explicat que, dels quals 35 es produeixen en territori català i concretament entre 7 i 8 es produeixen a l’entorn de la DOP Les Garrigues. En canvi,En la presentació també ha intervingut, doctora titular del Departament de Tecnologia dels Aliments de la Universitat de Lleida, qui ha exposat les qualitats nutricionals i dietètiques de l’oli d’oliva arbequina verge extra, un dels “superaliments” de la dieta mediterrània que ajuda a mantenir un bon estat de salut.