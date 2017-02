La Generalitat activarà al juliol el sistema per recaptar tots els impostos

Fins i tot els que ara estan en mans de l’Estat

La Generalitat activarà l’1 de juliol el sistema informàtic que li permetrà recaptar tots els impostos que paguen els catalans, fins i tot els que ara estan en mans de l’Estat.

Així ho ha avançat el secretari d’Hisenda del Govern, Lluís Salvadó, en declaracions a Rac1, on ha explicat que després de 16 mesos de preparació, aquest programa, denominat Espriu, s’engegarà per gestionar l’impost que grava les begudes amb excés de sucre, inclòs en els pressupostos d’aquest any.

Salvadó ha afegit que a aquest impost el seguiran la taxa turística, la nova versió de l’impost a les grans superfícies, el d’actius no productius i el que gravarà als vehicles contaminants.

"Per primera vegada posarem en producció l’Espriu amb l’impost de les begudes ensucrades, que s’aplica sobre un cens de contribuents de 400 empreses distribuïdores de begudes. Posteriorment, posarem en producció altres impostos", ha assegurat Salvadó.

El secretari d’Hisenda ha explicat que, a diferència del sistema anterior, el Gaudí, el nou sistema, desenvolupat per IBM i T-Systems, està "dissenyat per a impostos periòdics, de grans censos de contribuents i, en definitiva, per recaptar qualsevol tipus d’impost".

D’altra banda, Salvadó ha insistit que la Generalitat està recopilant una base de dades fiscals "amb desenes de fonts d’informació, però sempre a partir dels tributs que ja gestionen i hi són emparats per la llei".

En aquest sentit, Salvadó ha assegurat que ahir va encarregar una nova auditoria a l’Agència de Protecció de Dades de Catalunya per constatar que tota la informació fiscal que té el Govern està "habilitada" per tenir-la.

Salvadó ha assegurat que, a l’hora de la veritat, si la Generalitat volgués recaptar l’IRPF, l’IVA, l’Impost de Societats i els especials no necessitaria la base de dades espanyola, sinó que en tindria prou que les empreses paguin les cotitzacions dels treballadors.

"Serà una base de dades que es construirà a partir de les declaracions que faran les empreses que, en definitiva, són les que paguen els grans impostos que ara recapta l’Estat. No necessitarem una base de dades específica", ha afirmat.

No obstant això, el dirigent d’ERC ha assegurat que perquè les empreses fessin el pas de pagar a la Hisenda catalana, el sí en el referèndum hauria de guanyar per golejada.