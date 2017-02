Brussel·les investiga a firmes de videojocs i electrònica per limitar la competència

Companyies haurien restringit la capacitat dels venedors en línia per fixar preus en productes com electrodomèstics o ordinadors portàtils

La Comissió Europea (CE) va obrir aquest dijous dos investigacions a fabricants de videojocs i fabricants d’electrònica de consum per incórrer en pràctiques que suposadament violen les regles de lliure competència a la Unió Europea (UE).

La primera d’elles revisarà si quatre fabricants d’electrònica de consum (Asus, Denon and Marantz, Philips i Pioneer) van restringir la capacitat dels venedors en línia per fixar preus en productes com electrodomèstics o ordinadors portàtils, va indicar l’Executiu comunitari en un comunicat.

Les companyies podrien haver realitzat aquestes pràctiques contràries a la normativa de competència a través d’un "software" que adapta els preus de venda als dels principals competidors.

D’altra banda, la CE investigarà també si Valve Corporation, propietària de la plataforma de distribució de jocs Steam, i cinc desenvolupadores de videojocs (Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media i ZeniMax) van impedir als consumidors de comprar continguts digitals en funció del seu país de residència.

Aquesta investigació se centra en l’existència d’un codi d’activació del videojoc per confirmar que la còpia no ha estat piratejada, una cosa que, segons la CE, podria limitar als consumidors d’un Estat membre concret l’accés a un joc que s’hagi comprat.