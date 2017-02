El benefici de Caixabank assoleix els 1.047 milions

Al créixer un 28,6% en el seu millor resultat des del 2011 || Preveu tornar 625 milions en clàusules terra, la meitat del total

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Caixabank va registrar l’any passat un benefici de 1.047 milions d’euros, un 28,6 per cent més que el 2015. Aquesta dada suposa que l’entitat supera per primera vegada des del 2011 els mil milions de resultat. Així ho van anunciar ahir el president de l’entitat, Jordi Gual, i el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, en la presentació del balanç de Caixabank a Barcelona. El resultat net atribuït del negoci bancari i d’assegurances, excloent-ne l’activitat immobiliària i de participades, s’eleva a 1.979 milions.Els màxims responsables de l’entitat van destacar aspectes com la reducció de la morositat fins al 6,9% i l’increment dels