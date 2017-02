La CAG invertirà 400 milions per al nou centre a l'Aragó i crearà 4.000 llocs de treball

Actualitzada 03/02/2017 a les 12:22

bonÀrea Agrupa, actual denominació del grup CAG de Guissona, preveu començar les obres del seu nou gran complex a finals del 2018

© El president de l'Aragó, Javier Lambán, i el president de bonÀrea, Jaume Alsina, han signat aquest divendres el conveni de col·laboració. Gobierno de Aragón © El president de l'Aragó, Javier Lambán, i el president de bonÀrea, Jaume Alsina, han signat aquest divendres el conveni de col·laboració. Gobierno de Aragón

BonÀrea Agrupa, actual denominació de la CAG de Guissona, construirà el seu segon centre productiu i lologístic a Épila, a l'Aragó, amb una inversió de 400 milions, la qual cosa suposarà la creació de 4.000 llocs de treball. El complex, les obres del qual podrien començar a finals de 2018, s’ubicarà al costat de|juntament amb l’autovia de Madrid al Polígono El Sabinar d’Épila.



El president d’Aragó, Javier Lambán, juntament amb el president de bonÀrea, Jaume Alsina, han firmat a la seu del Govern aragonès a Saragossa el conveni de col·laboració que se subscriurà pròximament l’ajuntament d’Épila per desenvolupar el projecte.



L’empresa pretén replicar a l’Aragó el seu centre de producció i logístic de ‘La Closa’, a Guissona (Lleida) amb l’objectiu d’impulsar la seua nova expansió.



De fet, aquesta segon centre a l'Aragó servirà per a proveir les botigues bonÁrea, actuals i futures, a les zones d’Aragó, Navarra i nord, Madrid i centre i Llevant, amb una capacitat d'abastament superior als mil punts de venda.



Actualment, treballen al complex de Guissona al voltant de 4.000 persones, des d’on es distribueix els productes a més de 500 botigues, moltes d’elles situades a l’Aragó.



Lambán ha destacat que aquest projecte és, en termes d’ocupació, “la GM de la indústria agroalimentària” i que suposa impulsar i estructurar el sector agroalimentari aragonès, a més de consolidar la Comunitat com a centre logístic de referència. També ha subratllat que tindrà “un poder multiplicador” de l’activitat econòmica, ja que contribuirà tant a la creació d’ocupació com a assentar i atreure població i dinamitzar les zones rurals afectades. Lambán també s’ha referit al conveni de col·laboració que s’ha firmat i que prèviament ha estat aprovat en un Consell de Govern extraordinari.



El projecte d’Épila suposa per a bonÀrea tancar el cercle i tenir a l’Aragó tota la integració vertical completa. Es realitzarà de forma progressiva, en un període de 10 anys, segons els plans estratègics de l’empresa.