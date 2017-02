Atlas Energía duplica facturació i assoleix els 25 milions l’any passat

L’empresa lleidatana de comercialització d’energia Atlas Energía ha doblat la facturació l’últim any, assolint els 25 milions d’euros el 2016. Així ho va explicar ahir a SEGRE el conseller delegat de la companyia, Néstor Gutiérrez, que va destacar que l’empresa és la vuitena de les 337 comercialitzadores que existeixen a l’Estat que ha registrat un creixement més gran l’any passat. Centra l’activitat al sector d’empreses, amb dos mil clients i la comercialització de 220 gigawatts anuals. Va apuntar que malgrat ser una empresa jove, nascuda l’any 2013, forma part d’un grup empresarial que en aquest exercici celebrarà el centenari i compta amb activitats que inclouen la generació i la distribució d’energia. Gutiérrez va explicar aquests detalls després de rebre ahir la visita del conseller d’Empresa, Jordi Baiget, que es va interessar per l’activitat de la companyia. Va apuntar que l’èxit de l’empresa és no limitar-se a oferir només un contracte a les empreses, sinó la seua política de proximitat als clients oferint apostes per aconseguir estalvi en la gestió de l’energia. En aquesta línia, va explicar que la ràtio de renovació dels clients és d’un 93%, índex que demostra la seua satisfacció. Compta amb oficina pròpia a Sevilla i n’obrirà ben aviat una altra a Barcelona.