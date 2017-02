Bonàrea Agrupa invertirà 400 milions d’euros en el seu nou complex carni a Épila

Crearà 4.000 llocs de treball directes i indirectes per proveir el creixement de botigues previst al pla d’expansió || Les obres començaran a principis del 2019 i complementarà la Closa de Guissona

Bonàrea Agrupa, nova denominació de la Corporació Alimentària Guissona, invertirà més de 400 milions d’euros i crearà 4.000 llocs de treball entre directes i indirectes amb la posada en marxa d’un nou complex carni a la localitat aragonesa d’Épila. El president de la companyia, Jaume Alsina, i el d’Aragó, Javier Lambán, van firmar ahir Saragossa un conveni de col·laboració que pròximament també subscriurà l’ajuntament per desenvolupar el projecte, avançat per SEGRE el març de l’any passat.La companyia lleidatana va explicar que el centre alimentari de Guissona, la Closa, compta amb capacitat per proveir les noves botigues Bonàrea previstes dins dels