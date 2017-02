Més de 560 negocis de venda de proximitat de pagesos de Lleida ja estan en marxa

En molts dels casos, comercialitzen directament els seus productes, transformats o no, per diversificar i millorar resultats || Creix el nombre de consumidors interessats en aliments de quilòmetre 0

Venda de proximitat, de circuit curt o de quilòmetre 0 són conceptes que guanyen cada vegada més adeptes entre els consumidors que busquen aliments de qualitat, i gairebé es podria dir posar de cara a l’agricultor o ramader dels quals s’assorteixen a l’hora d’omplir la cistella de la compra. Però també està suposant una oportunitat de diversificació i de negoci per als professionals del camp, en especial per poder aconseguir un valor afegit més gran per a les seues produccions. En aquests moments, Lleida té en marxa 563 projectes de venda de proximitat d’agricultors, ramaders o agrupacions reconeguts per la