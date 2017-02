L'economia catalana creix un 3,5% el 2016

El PIB millora el resultat del 2015 gràcies al dinamisme de la indústria, que creix un 5,2%

Una vista de la aerea industrial de Lleida. Òscar Mirón

L'economia catalana ha crescut el 2016 un 3,5%, una dècima més que el 2015, gràcies al dinamisme de la indústria que ha registrat un creixement del 5,2%, fins a 2,5 punts percentuals més que l’any anterior, segons l’estimació d’avanç del PIB que elaboren conjuntament l’Idescat i el departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.



El quart trimestre del 2016, el creixement intertrimestral és d’un 0,6%, una dècima menys que el trimestre anterior, però dins d’una tònica de creixement elevat, que situa la taxa interanual d’aquest darrer trimestre en un 3,1%.



Aquest resultat interanual està força per sobre de la mitjana europea, com mostren les dades difoses per l’Eurostat, que situen el creixement de la zona euro el quart trimestre en un l’1,8% i el del conjunt de la UE en un 1,9%.



Al seu torn, segons les dades de l’INE, l’economia espanyola va créixer el darrer trimestre un 3,0% i, en mitjana del 2016, un 3,2%.



Pel que fa a les taxes de variació per sectors, el creixement del sector industrial el 2016 es situa en un 5,2%. Es tracta del creixement més elevat de la indústria a Catalunya, des de l’any 2000, tret dels resultats del 2010 molt influïts pel rebot posterior a l’enfonsament del 2009. Com ve succeint els darrers anys, el sector industrial català està per sobre del creixement mitjà espanyol i del de la zona euro. Les agrupacions sectorials on la producció industrial mostra un comportament interanual més positiu són l’agrupació de tèxtil, confecció, cuir i calçat, la de maquinària i equips mecànics, aigua i la de productes farmacèutics.



La construcció registra un resultat positiu, amb un creixement del 3,7% el conjunt del 2016, i suma dos anys consecutius a l’alça. L’augment del nombre d’afiliats a la Seguretat Social i la millora del consum de ciment demostren que el sector comença a recuperar el dinamisme, que es concentra bàsicament en el subsector de l’habitatge, atès que l’obra pública continua patint el retrocés de la inversió i la licitació oficial.



Pel que fa al valor afegit del sector de serveis, el conjunt del 2016 ha augmentat un 2,9% i ha finalitzat el quart trimestre amb una taxa interanual del 2,1%, reflectint una desacceleració en el decurs de l’any que entra dins la tònica prevista desprès del fort creixement del 2015. Tot i que els indicadors relatius a la marxa de les activitats de mercat d’aquest sector detecten un alentiment, cal dir que l’ocupació mostra un bon ritme de creixement.



Quant a l’activitat turística, el volum de turisme estranger ha augmentat un 4% durant el 2016 (una mica menys que l’any 2015), tot i això les pernoctacions hoteleres han crescut (6,9%), força per sobre de l’any passat. El turisme interior i el procedent de la resta de l’Estat ha estat també molt dinàmic, amb un creixement de les pernoctacions hoteleres del 5,6%.