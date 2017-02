Prop de 3.000 contribuents lleidatans tributen per patrimonis milionaris

Ingressen al fisc català més d’onze milions i a tot Catalunya en suposen 429

Lleida compta amb prop de 3.000 contribuents que declaren al fisc per patrimonis elevats, en concret amb una base imposable que supera el milió d’euros de mitjana. En el conjunt de Catalunya, són més de 71.000, segons les últimes dades de la conselleria d’Economia. La comarca lleidatana amb més ‘rics’ per habitant és Aran.Passar comptes amb el fisc no és mai agradable, però segur que molts voldrien estar en el grup de les persones que han de presentar declaració del patrimoni, perquè això és sinònim de comptar amb béns d’un volum significatiu. En concret, a Lleida presenten aquesta declaració gairebé