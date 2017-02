La renda agrària creix el 6,9% tot i caure els preus, segons el ministeri

Fins a assolir els 25.687 milions d’euros, en termes corrents || La producció vegetal va augmentar un 4,4% i l’animal, un 0,7% al llarg de l’any passat

La renda agrària estatal en termes corrents es va situar el 2016 en 25.687,7 milions d’euros, xifra que representarà un increment del 6,9 per cent respecte als 24.040,1 del 2015, segons la segona estimació difosa pel ministeri d’Agricultura. El ministeri, a partir de les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), xifra en 30.871,1 euros la renda agrària en termes corrents per UTA (Unitat de Treball Any), la qual cosa implica un ascens del 5,1% respecte al 2015 (3,4% i 30.350,9 euros en la primera estimació). El repunt del volum de treball expressat en UTA durant l’any passat va ser de